В Новой Зеландии поменяют дорожный знак после просьбы семилетней девочки

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Транспортное агентство Новой Зеландии планирует заменить надпись на дорожном знаке после предложения семилетней девочки, заявившей, что надпись может быть "неправильной и несправедливой" по отношению к женщинам, сообщает ведомство.

В июне семилетняя Зоуи Керью написала письмо в агентство, в котором рассказала, что однажды, когда ехала с отцом в машине, она заметила около дороги знак, который показался ей "неправильным и несправедливым" и предложила заменить его.

"Почему на знаке написано "монтеры" (linemen, в английском "men" может означать и "мужчины", и "люди" — прим. ред.), когда на линии могут работать и мужчины, и женщины? Я думаю, что это неправильно и несправедливо", – написала девочка в письме, который разместила в Twitter ее мать Кейтлин Керью.

So proud of my 7yo. She recently wrote to the NZTA CE asking that they replace the 'Lineman' sign with something more "correct and fair" bc "women can be line-workers too". The CE agreed and now NZTA is developing a new Line Crew sign. High 5s all round! 😍 pic.twitter.com/lam5tciZ2u — Caitlin Carew (@greeniecaitlin) 30 июля 2018 г.

Глава агентства Фергюс Гамми в ответном послании похвалил девочку за ее предложение и заявил, что "транспортному агентству понравилась ее идея". Он пообещал, что через некоторое время на всех знаках будет указан более нейтральный вариант — "рабочие" (line crew).

"Старые знаки заменят на новые, когда будет необходимость поменять их из-за износа. Для этого понадобится некоторое время", — говорится в сообщении Гамми, размещенном в аккаунте ведомства в Twitter. Он также предложил девочке сфотографироваться с ним и новым дорожным знаком.