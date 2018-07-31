В ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (282)

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Ситуация у линии соприкосновения в Донбассе за минувшие сутки обострилась, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня сообщило об 11 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За прошедшие сутки обстановка вдоль линии боевого соприкосновения обострилась", — сказал Безсонов.

По его словам, наиболее сложная обстановка — на юге ДНР, где украинские силовики вели огонь по населенным пунктам из минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.