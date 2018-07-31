В Брюсселе произошла стрельба в районе Южного вокзала, один человек ранен

БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Стрельба произошла утром во вторник в районе Южного вокзала в Брюсселе, ранение получил один человек, прокуратура ведет расследование инцидента, сообщило надзорное ведомство.

По информации следствия, инцидент произошел на улице Аргон, рядом с которой находятся вокзал и гостиницы.

"Один человек, личность которого пока не установлена, получил два огнестрельных ранения, угрозы его жизни нет", — говорится в сообщении прокуратуры Брюсселя.

"Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство и инициировала проведение следственных действий, в том числе изучение записи с камер видеонаблюдения и баллистическую экспертизу", — сообщило ведомство, уточнив, что подозреваемый или подозреваемые пока не установлены.

По не подтвержденным пока официально данным СМИ, стрелявших было двое, им удалось скрыться.