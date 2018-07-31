Dixons Carphone заявила об утечке данных 10 миллионов человек

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Кибератака на британскую компанию Dixons Carphone могла затронуть около десяти миллионов клиентов, сообщается в заявлении о ходе расследования по факту несанкционированного доступа к данным, опубликованном на официальном сайте компании.

Компания Dixons Carphone основана в 1937 году. Она представляет услуги в сфере телекоммуникации и электрооборудования.

"В результате нашего исследования, которое уже практически завершено, мы выявили, что в 2017 году мог быть получен доступ к порядка 10 миллионам персональных данных", — говорится в заявлении.

Также уточняется, что данные, к которым был получен доступ, не содержат никакой информации о банковских картах или банковских счетах, а также не поступало заявлений о противозаконных операциях с данными банковских карт.

Глава компании Алекс Болдок принес извинения клиентам в связи с произошедшим. Он добавил, что введены повышенные меры безопасности и проводится независимое расследование.

Dixons Carphone в июне сообщила о попытке хакерской атаки на нее. На первых этапах расследования было установлено, что неизвестные пытались получить доступ к 5,9 миллионам карт клиентов и 1,2 миллиону персональных данных.