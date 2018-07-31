Отношения России и Пакистана не изменятся при центристах, заявил эксперт

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Приход к власти в Пакистане центристской партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость") и ее лидера Имрана Хана не приведет к изменению в российско-пакистанских отношениях, Россия — важный партнер для Пакистана, но не основной, заявил заместитель директора института стран СНГ Владимир Евсеев.

Выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Пакистана прошли 25 июля. На выборах победила центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость") во главе с бывшим капитаном национальной сборной по крикету Имраном Ханом. Она получила 115 из 272 мест в парламенте, не набрав простого большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства. Теперь партии предстоит искать союзников и формировать коалиционное правительство.

Военные — за сотрудничество с Россией



"Хан – человек не очень понятный. Он смог прийти к власти во многом благодаря поддержке военных. В то же время одна из составляющих электората Хана – это исламисты. То есть он получал поддержку и армии, и исламистов, с которыми армия борется периодически", — сказал Евсеев РИА Новости.

Что касается военных, то именно они в свое время инициировали сближение с РФ, они заинтересованы и в поставках российских вооружений, и в военном сотрудничестве, однако Хан выступает за укрепление отношений с США и Китаем, отметил эксперт.

"Улучшение отношений с США, в котором заинтересован Хан, будет приводить к проблемам в российско-пакистанских отношениях. Но многое также будет зависеть от парламента и военных. Думаю, что военные продолжат курс на развитие российско-пакистанских отношений", — считает Евсеев.

Хан будет укреплять отношения с США и Китаем



По мнению Евсеева, в целом отношения России и Пакистана останутся на прежнем уровне.

"Думаю, что отношения с Россией не изменятся, потому что она не является основным партнером Пакистана, но в то же время в Пакистане учитывают, что РФ – близкий партнер. Ухудшения отношений произойти не должно, но я бы не стал рассчитывать на улучшение", — полагает собеседник агентства.

Он напомнил, что у Исламабада гораздо больше направлений по сотрудничеству с Вашингтоном и Пекином, чем с Москвой.

"Вес игроков разный. Если вы сравните объёмы сотрудничества Пакистана с США и Китаем, то поймете, почему Россия не является для Пакистана приоритетным партнером. Например, в сфере поставок оружия. По Афганистану тоже сейчас понятно, что роль России там определяющей не является. Надо исходить из того, что российско-пакистанские отношения останутся на нынешнем уровне в ближайшей перспективе. Со стороны военных будет предлагаться укрепление военного и военно-технического сотрудничества. Россия будет важным игроком для Пакистана, но не главным. Главными будут два направления — США и Китай", — резюмировал Владимир Евсеев.