Депутат Рады готов организовать прямой диалог между Киевом и Донбассом

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил о готовности взять на себя ответственность за организацию прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском для решения конфликта в Донбассе.

"Я считаю, что для того, чтобы прекратили гибнуть люди на юго-востоке, нужно идти и договариваться как с Москвой, так и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Я об этом говорил еще год назад. Одним из первых. Тогда в меня по этому поводу летели стрелы… Готов взять на себя личную ответственность за организацию переговорного диалога", — заявил Новинский в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном во вторник.

По его словам, если властям не хватает ответственности за принятие непопулярных решений, значит надо брать инициативу в свои руки. При этом Новинский отметил, что механизма организации таких переговоров у него пока нет.

"Но я готов этим заниматься. Все вопрос времени", — добавил депутат.

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