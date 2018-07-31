Депутат Рады готов организовать прямой диалог между Киевом и Донбассом

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил о готовности взять на себя ответственность за организацию прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском для решения конфликта в Донбассе.
По его словам, если властям не хватает ответственности за принятие непопулярных решений, значит надо брать инициативу в свои руки. При этом Новинский отметил, что механизма организации таких переговоров у него пока нет.
"Но я готов этим заниматься. Все вопрос времени", — добавил депутат.
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