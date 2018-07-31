Гражданин Италии оказался среди пострадавших в ДТП на Украине

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Гражданин Италии оказался среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом во Львовской области, сообщает департамент гражданской защиты Львовской областной администрации в Facebook.

Накануне полиция сообщила, во Львовской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с Volkswagen Transporter, пострадали водитель и семь пассажиров Volkswagen, один из них — иностранец (гражданство не сообщалось).

Как уточняет департамент, в результате этой аварии пострадали всего девять человек (водитель и пассажиры микроавтобуса). Среди пострадавших — гражданин Италии 1941 года рождения. Он госпитализирован в Радеховскую районную больницу с черепно-мозговой травмой, раной головы, закрытым переломом плечей.

В последнее время на Украине произошел ряд крупных дорожно-транспортных происшествий с микроавтобусами, в которых пострадали и граждане РФ, Белоруссии и Грузии. После резонансных ДТП полиция устроила проверки автоперевозчиков и решила вернуть контроль за скоростью в дорогах.