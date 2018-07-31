МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Разработка Северной Кореей ракет не нарушает международных договоренностей, КНДР не ведет испытаний новых ракет, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Ранее сообщалось, что разведывательные службы США выявили признаки того, что КНДР строит новые баллистические ракеты, способные преодолеть расстояние до Соединенных Штатов. КНДР, по данным разведки, создает одну или две межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна. Производство ведется на заводе, где ранее изготавливались первые в КНДР межконтинентальные ракеты, пишет газета. Эти выводы были сделаны на основе разведданных, которые собирались в течение двух недель, а также снимков со спутника.

"Северная Корея ранее испытывала ракеты, которые способны достичь Америки. Согласно договоренности с США, КНДР проводит работы по прекращению испытаний ядерного оружия. Они приостановили испытания баллистических ракет, но Северная Корея не брала обязательств уничтожать их. Она ведет разработки ракет, но не проводит испытания. Разработка Северной Кореей оружия не нарушает международных договоренностей", — сказал Мураховский РИА Новости.

На встрече 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было. По возвращении с саммита Трамп заявил, что КНДР больше не является ядерной угрозой.