В Казахстане сошли с рельсов вагоны грузового поезда

АЛМА-АТА, 31 июл – РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда во вторник сошли с рельсов в Жамбылской области на юге Казахстана, пострадавших нет, сообщила пресс-служба АО "КТЖ – грузовые перевозки".

"Тридцать первого июля 2018 года в 8 часов 5 минут (05.05 мск — ред.) при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты – Шыганак, перегона Кашкентениз – Жастар произошёл сход грузовых вагонов… Пострадавших нет", — говорится в сообщении железнодорожной компании.

Предварительной причиной аварии назван излом боковой рамы одного из вагонов, собственником которого является ТОО "Исткомтранс". В ликвидации последствий аварии задействованы восстановительные поезда со станций Шу и Сарышаган. Задержано движение пяти пассажирских поездов.

"Ориентировочное время открытия движения 18 часов 00 минут астанинского времени (15.00 мск — ред.). В установленном законодательством порядке весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона", — отмечается в пресс-релизе.

Для расследования причин аварии в АО "Казахстан темир жолы" (Железная дорога Казахстана) создана специальная комиссия.