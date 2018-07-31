БИШКЕК, 31 июл — РИА Новости. Завершилась спасательная операция по эвакуации группы туристов, среди которых четверо граждан России, попавших под камнепад на леднике имени Скрябина, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Киргизии.

МИД Казахстана в понедельник распространило информацию о группе туристов, попавших под камнепад в горах Киргизии. В составе группы были граждане РФ и Казахстана. ЧП произошло при восхождении на ледник Скрябина на высоте 4100 метров над уровнем моря. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие. МЧС Киргизии запросило вертолет у властей Казахстана для эвакуации пострадавших.

"Сегодня, 31 июля, в 10.03 вертолет комитета чрезвычайных ситуаций МВД Казахстана эвакуировал пострадавших и погибшего альпиниста с ледника. Вертолет приземлился в аэропорту "Манас" столицы Киргизстана", — говорится в сообщении.

Эвакуация альпинистов с высокогорных площадок требует от летчиков высочайшего уровня профессиональной подготовки и выучки. В начале июля вертолет Сил воздушной обороны Киргизии при попытке эвакуировать группу спортсменов с площадки Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри совершил жесткую посадку и завалился набок из-за сильного ветра. На борту находились 15 человек, все они пострадали. Два года назад во время операции по спасению российского альпиниста на леднике Северный Энильчек горного массива Хан-Тенгри на высоте более 5 тысяч метров при заходе на посадку потерпел аварию вертолет Ми-8МТВ Минобороны Киргизии, для эвакуации пострадавших членов экипажа потребовалось несколько суток.