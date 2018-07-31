НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл — РИА Новости. Победившая на парламентских выборах в Пакистане центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) достигла договоренности с рядом других политических объединений о формировании коалиции, заручившись поддержкой 168 депутатов, заявил официальный представитель PTI Фавад Чоудхури.

"К настоящему времени нас поддерживают 168 депутатов, в том числе из союзных партий и меньшинств. Мы также ведем переговоры с независимыми кандидатами, которые присоединятся к нам в ближайшие дни", — сказал Чоудхури, слова которого приводит телеканал Geo TV . Он подтвердил, что премьер-министром страны станет представитель от "Техрик-е-Инсаф".

Выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Пакистана, а также в региональные законодательные органы страны прошли 25 июля. По результатам голосования "Техрик-е-Инсаф" получила 115 из 272 мест в парламенте, не набрав простого большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства. По этой причине вскоре после оглашения предварительных результатов голосования "Техрик-е-Инсаф" вступила переговоры с другими политическими объединениями и независимыми кандидатами в целях создания правящей коалиции.

Между тем, по сообщениям СМИ, две другие крупные партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие в парламенте 64 и 43 места соответственно, договорились создать "скоординированную совместную стратегию действий" после того, как PTI сформирует новое правительство.

За плечами 65-летнего лидера партии "Техрик-е-Инсаф" Имрана Хана, который в прошлом прославился как капитан сборной Пакистана по крикету, 22 года политической карьеры. Хан уже заявил, что 11 августа намерен принести присягу в качестве нового премьер-министра страны.