ТОКИО, 31 июл — РИА Новости. Япония считает важным развивать диалог с Россией в области безопасности, в том числе с учетом ситуации вокруг КНДР, заявили РИА Новости во вторник в японском МИД в преддверии переговоров в Москве министров иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2".

"Важно продолжать диалог в области безопасности с нашим соседом Россией. На японо-российской встрече "2+2" мы хотим провести конструктивную дискуссию с точки зрения взаимопонимания между Японией и Россией с упором на региональную безопасность, в том числе тенденции вокруг Северной Кореи", — сообщили в МИД Японии.

Вместе с тем до начала самих переговоров во внешнеполитическом ведомстве пока отказались говорить о каких-то результатах встречи, а также о том, будут ли продолжаться министерские переговоры России и Японии в формате "2+2".

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на переговорах российских министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с японскими коллегами Таро Коно и Ицунори Онодэрой "планируется обсудить меры укрепления доверия между Россией и Японией в области безопасности, включая двусторонние обмены в оборонной сфере".

По информации МИД РФ, помимо переговоров в многостороннем формате предполагается провести раздельные беседы глав МИД и Минобороны РФ с их японскими партнерами.

Нынешние переговоры пройдут на фоне обеспокоенности Москвы планами Токио разместить комплексы ПРО Aegis Ashore и в условиях меняющейся ситуации вокруг КНДР, которая демонстрирует готовность к прекращению ядерно-ракетной программы и ведет диалог об этом с США и Южной Кореей.