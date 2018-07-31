Спасатели из Казахстана вылетели в Киргизию на помощь попавшим под камнепад

АЛМА-АТА, 31 июл — РИА Новости. Вертолет "Казавиаспас" с казахстанскими спасателями вылетел в Киргизию на помощь попавшим под камнепад туристам, сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана.

В понедельник МИД Казахстана сообщил о группе туристов, в составе которой были российские и казахские граждане, попавшей под камнепад в горах Киргизии. По предварительным данным, один казахстанец погиб, еще один находится в тяжелом состоянии. МЧС Киргизии подтвердило, что группа туристов в составе семи человек попала под камнепад на леднике Скрябина. Киргизская сторона запросила у Казахстана вертолет для эвакуации пострадавших. Из-за наступления темноты эвакуация была отложена до утра вторника.

"В 6.58 (3.58 мск) спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете "Казавиаспас" в район ледника Скрябина", — говорится в сообщении пресс-службы.

Вертолет Ми-171, на борту которого находится оперативная группа РОСО в количестве девяти человек, включая два кинологических расчета, вылетел из Алма-Аты.

В сообщении говорится, что, по предварительной информации, группа туристов попала под камнепад на высоте 4,1 тысячи метров над уровнем моря.