Подозреваемый в нападении на редакцию газеты в США заявил о невиновности

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле гедакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. 28 июня 2018

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле гедакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. 28 июня 2018

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Подозреваемый в нападении на редакцию издания Capital Gazette в городе Аннаполис американского штата Мэриленд Джеррод Рамос заявил в суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что Рамос и его адвокаты также запросили безотлагательное судебное разбирательство в присутствии присяжных.

Пять человек погибли и двое были ранены при стрельбе 28 июня в редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис. Подозреваемый — Джеррод Рамос, который много лет безуспешно судился с газетой и угрожал ее сотрудникам. Подозреваемому предъявлены обвинения по 23 пунктам.