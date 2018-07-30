Руководитель офиса Кочаряна рассказал о самочувствии экс-президента Армении

ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Находящийся под арестом бывший президент Армении Роберт Кочарян чувствует себя хорошо и продолжает ежедневно тренироваться, сказал в понедельник РИА Новости руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.
"Президент Кочарян чувствует себя хорошо. Он продолжает ежедневные спортивные тренировки. Настроение хорошее, что называется — боевое", — сказал Согомонян.
По его словам, среди прочего Кочарян планирует продолжить работу над автобиографической книгой.
Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. По тому же делу обвинение было предъявлено генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.
В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.
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