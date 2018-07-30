Экс-глава МИД Франции Фабиус выступил свидетелем по делу компании Lafarge

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус 20 июля дал показания по делу французской компании по производству стройматериалов Lafarge, которая обвиняется в "преступлениях против человечности" и "финансировании террористической организации" в Сирии, сообщает в понедельник газета Monde.

По данным газеты, Фабиус заявил на заседании о том, что был не в курсе деятельности Lafarge в Сирии в тот период и возможных связей компании с террористическими группировками.

"Я не помню ничего конкретного по этому делу", — заявил в суде Фабиус.

Ранее радиостанция France Info сообщила, что 28 июня суд во Франции предъявил французской компании по производству стройматериалов Lafarge обвинения в "преступлениях против человечности" и "финансировании радикальных организаций, в том числе ИГ*, с целью продолжения своей деятельности в Сирии". По данным телеканала BFMTV, компании также предъявлены обвинения в том, что она "умышленно поставила под угрозу жизнь" своих сотрудников.

Ранее сообщалось, что в июле 2015 года Lafarge объединилась со швейцарской компаний Holcim. В 2016-м объединенная LafargeHolcim Group признала, что руководство одного из ее предприятий на северо-востоке Сирии финансировало боевиков в 2012-2014 годах для обеспечения безопасности сотрудников и продолжения его функционирования. Завод закрылся 19 сентября 2014 года.

В ноябре 2017 года обвинения в финансировании терроризма были предъявлены Фредерику Жолибуа, возглавлявшему завод в Сирии с начала 2014 года, его предшественнику Брюно Пеше и директору департамента безопасности компании Жан-Клоду Вейяру. В декабре 2017 года обвинения в финансировании терроризма в Сирии были предъявлены бывшему генеральному директору компании Эрику Олсену.

Пеше, в частности, признал, что Lafarge в Сирии платила 100 тысяч долларов в месяц местному магнату Фирасу Тласу, который передавал деньги вооруженным группировкам в обмен на гарантии продолжения работы завода.

* Террористическая организация, запрещенная в России.