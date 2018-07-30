Белоруссия отказала Киргизии в выдаче беглого экс-премьера Усенова

БИШКЕК, 30 июл – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии отказала властям Киргизии в выдаче экс-премьера Данияра Усенова, приговоренного на родине к пожизненному заключению по обвинению в организации расстрела демонстрантов, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства Киргизии.

В 2010 году в Киргизии был свергнут клановый режим экс-президента Курманбека Бакиева. Во время массовых митингов на центральной площади Бишкека погибли около сотни человек. По обвинению в организации расстрела демонстрантов к пожизненным срокам были заочно приговорены экс—президент Бакиев, премьер-министр Данияр Усенов и еще ряд высокопоставленных госчиновников, скрывшихся из страны. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что беглый экс-премьер под именем Даниил Урицкий назначен руководителем Белорусской национальной биотехнологическая корпорация, которая будет вести крупные аграрные проекты. В связи с этим МИД Киргизии назвал "абсолютно неприемлемым" нахождение в Белоруссии и участие в публичных мероприятиях осужденного на родине государственного преступника.

"Шестого марта 2018 года Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в исполнении ходатайства в отношении Д.Т. Усенова (Урицкого Д.Т.) отказано со ссылкой на статью 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", — сообщает пресс-служба.

В Генпрокуратуре Киргизии отметили, что, несмотря на это, в марте нынешнего года в надзорное ведомство Белоруссии был направлен очередной запрос, в связи с очередным приговором киргизского суда, который признал Усенова виновным в злоупотреблении служебным положением и в бытность мэром города Бишкек.

"В настоящее время, несмотря на решение об отказе в выдаче Усенова, работа по его экстрадиции со стороны Генеральной прокуратуры республики продолжается", — сообщает пресс-служба.