В нескольких районах Колумбии из-за дождей объявили красный уровень тревоги

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Красный уровень тревоги объявлен в нескольких департаментах Колумбии из-за проливных дождей, сообщает канал Telesur со ссылкой на заявление Института гидрологии, метеорологии и исследований окружающей среды.

Согласно заявлению, красный уровень тревоги был объявлен в воскресенье в департаментах Кундинамарка, Сантандер, Вичада, Ваупес, Гуайния и Мета. Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках Лебриха, Фонсе, Караре и Суарес.

Как сообщает телеканал, в департаменте Сантандер в результате проливных дождей погиб один ребенок, еще 20 человек пострадали. В департаменте Вичада стихия затронула более 6 тысяч человек.

Власти департамента Гуайния сообщили, что последствия от ливней затронули 16 тысяч человек.