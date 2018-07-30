Посольство не удивилось сокращению числа российских школьников в Британии

ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне не удивлено новостям о сокращении числа учеников из РФ в британских частных школах, связывает эту статистику с падением качества услуг и проблемами безопасности в школах, а также с "насаждаемой в стране враждебной атмосферой по отношению к России".

Ранее издание Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное британским Советом независимых школ, который представляет 1,3 тысячи частных британских школ, сообщило, что число российских граждан, обучающихся в частных школах Великобритании, сократилось за последние три года более чем на треть.

"Честно говоря, подобная тенденция нас не удивляет, учитывая многочисленные сообщения о падении качества предоставляемых услуг и проблемах с безопасностью в местных частных школах", — заявил журналистам пресс-секретарь посольства.

"Очевидно, сказывается и насаждаемая в стране в целом враждебная атмосфера по отношению к России, в том числе к состоятельным россиянам, которых почти автоматически записывают либо в коррупционеры, либо в мафиози", — добавил он, отметив, что то, что родители принимают данные факторы во внимание, является логичным фактом.

"Остается лишь поздравить местных русофобов, таких, как председатель межпарламентской группы по России Крис Брайант, который увязал указанные тенденции с якобы эффективной антироссийской санкционной политикой официального Лондона. Получается, критерием успеха санкций является снижение доходов британских школ и уменьшение количества детей, которые могли бы получить здесь образование и самим этим фактом способствовать росту взаимопонимания между нашими народами. Это ли та "глобальная Британия", которую предполагается строить после "Брэкзита"?", — отметил представитель дипмиссии.

По мнению Daily Telegraph, сокращение числа учеников из РФ может "отражать ухудшение отношений между Великобританией и Россией" на фоне обвинений в адрес Москвы в кибератаках и вмешательствах в выборы, а также в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, к которому, по мнению британских властей, также причастна Россия.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

Ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации. В частности, целями становились роутеры, свитчи, файрволы и другие устройства, следует из документа. При этом в нем никак не объясняется, какое отношение к этому имеет Россия.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.