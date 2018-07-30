Посольство не удивилось сокращению числа российских школьников в Британии

ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне не удивлено новостям о сокращении числа учеников из РФ в британских частных школах, связывает эту статистику с падением качества услуг и проблемами безопасности в школах, а также с "насаждаемой в стране враждебной атмосферой по отношению к России".
"Честно говоря, подобная тенденция нас не удивляет, учитывая многочисленные сообщения о падении качества предоставляемых услуг и проблемах с безопасностью в местных частных школах", — заявил журналистам пресс-секретарь посольства.
"Очевидно, сказывается и насаждаемая в стране в целом враждебная атмосфера по отношению к России, в том числе к состоятельным россиянам, которых почти автоматически записывают либо в коррупционеры, либо в мафиози", — добавил он, отметив, что то, что родители принимают данные факторы во внимание, является логичным фактом.
По мнению Daily Telegraph, сокращение числа учеников из РФ может "отражать ухудшение отношений между Великобританией и Россией" на фоне обвинений в адрес Москвы в кибератаках и вмешательствах в выборы, а также в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, к которому, по мнению британских властей, также причастна Россия.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.