Арабская коалиция по-прежнему верит в политическое решение кризиса в Йемене

ДУБАЙ, 30 июл — РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция по-прежнему считает политическое решение единственным для завершения конфликта в Йемене, сообщил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

"Арабская коалиция по-прежнему уверена в том, что политическое решение для Йемена единственное и предпочтительное", — отметил аль-Малики в эфире телеканала "Аль-Ихбария"

В то же время он обвинил йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы), что они отвергли все политические инициативы для разрешения конфликта и препятствуют мирному процессу.

"Последним их шагом стал отказ от передачи города Ходейда и его порта под международный контроль", — сказал аль-Малики.

Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейду, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это. В минувшее воскресенье они обвинили коалицию в нанесении более полусотни воздушных ударов по жизненно важным объектам инфраструктуры в Йемене, в том числе по объектам водоснабжения в городе Ходейде.

Представитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс после очередных переговоров с хуситами на прошлой неделе, во время которых он пытался убедить их оставить Ходейду, чтобы возобновить мирные переговоры, покинул столицу Сану, не дав никаких комментариев журналистам.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.