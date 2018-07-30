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Во Франции начали новое расследование в рамках "дела Беналля", сообщили СМИ

(обновлено: 20:46 30.07.2018)
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© AP Photo / Clemont LanotСоветник президента Франции Александр Беналля во время столкновений с активистами на майском митинге в Париже. Архивное фотоСоветник президента Франции Александр Беналля во время столкновений с активистами на майском митинге в Париже. Архивное фото
© AP Photo / Clemont Lanot

ПАРИЖ, 30 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Прокуратура Парижа открыла новое расследование в рамках дела экс-сотрудника администрации французского президента Александра Беналля, оно также связано с возможным применением им насилия.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Макрон взял на себя ответственность за ситуацию с Беналля
Согласно информации радиостанции RTL, расследование касается событий, произошедших за несколько часов до столкновений на площади Контрэскарп, которые и стали причиной разбирательств. В этот раз дело касается событий в Саду Растений (Jardin des Plantes).

Сообщается, что двое молодых людей в возрасте 23 и 24 года подали в правоохранительные органы жалобу, в которой заявили, что подверглись чересчур жестокому задержанию в Ботаническом саду. Во французских СМИ распространяется ролик с места событий: на них присутствуют люди, похожие на Беналля и еще одного фигуранта дела — Венсана Краза.

Молодые люди рассказали, что пытались покинуть манифестацию и столкнулись с тремя мужчинами, которые выглядели как полицейские. Эти трое мужчин сначала указали молодежи дорогу, но затем, увидев, что их снимают на мобильный телефон, попытались задержать девушку, ведущую съемку. Видеозапись сопровождается громким криком девушки.

Советник президента Франции Александр Беналля во время столкновений с активистами на майском митинге в Париже. Архивное фото
© REUTERS / Philippe Wojazer
Беналля считает свои действия на акции 1 мая в Париже легитимными
Широкий общественный резонанс "дело Беналля" приобрело более недели назад после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии, созданные в Национальном собрании и сенате. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разочарован действиями своего сотрудника, и расценил их как предательство.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рейтинг Макрона побил антирекорд, показал опрос
Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны. Обвинения предъявлены и другому сотруднику Елисейского дворца Венсану Кразу. Ему также вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории. Кроме того, по этому делу от должности были отстранены три сотрудника полиции, которые обвиняются в передаче Беналля записи с камер видеонаблюдения.

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