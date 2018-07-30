Крупный пожар под Парижем устроил игравший со спичками ребенок

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предполагаемым виновником пожара в пригороде Парижа, унесшего жизни четырех человек, является 10-летний ребенок, игравший со спичками, сообщает издание Ouest France со ссылкой на данные следствия.

На прошлой неделе при пожаре в многоэтажке в коммуне Обервилье стали женщина и ее трое детей от одного года до шести лет. Погибшая женщина была беременна. В результате пожара пострадали еще шестеро жильцов дома, а также трое пожарных.

Следствие выяснило, что пожар возник по вине ребенка, проживавшего с семьей на этаж ниже жертв. Он играл со спичками и случайно поджег находившуюся в квартире ветошь.

В связи со своим возрастом ребенок не может предстать перед судом. По данным издания, местные власти в качестве "меры безопасности" переселили ребенка и его семью из дома, где произошел пожар.