Крупный пожар под Парижем устроил игравший со спичками ребенок

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предполагаемым виновником пожара в пригороде Парижа, унесшего жизни четырех человек, является 10-летний ребенок, игравший со спичками, сообщает издание Ouest France со ссылкой на данные следствия.
Следствие выяснило, что пожар возник по вине ребенка, проживавшего с семьей на этаж ниже жертв. Он играл со спичками и случайно поджег находившуюся в квартире ветошь.
В связи со своим возрастом ребенок не может предстать перед судом. По данным издания, местные власти в качестве "меры безопасности" переселили ребенка и его семью из дома, где произошел пожар.