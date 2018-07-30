Французский заключенный отпустил захваченную днем заложницу

ПАРИЖ, 30 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Заключенный, захвативший заложницу в тюрьме на юге Франции, отпустил свою пленницу, она не пострадала, говорится в коммюнике, распространенном министерством юстиции страны.

"Захват заложников в центре в Салон-де-Прованс, начавшийся в 15.30, завершился в 18.25. Медсестра… не получила телесных повреждений", — говорится в документе.

Ранее ведомство сообщило, что заключенный пенитенциарного центра в коммуне Салон-де-Прованс департамента Буш-дю-Рон взял в заложники сотрудницу медицинской службы. Пленницей оказалась медсестра в психиатрическом отделении тюремной санчасти. Она провела в неволе около трех часов.

Руководство тюрьмы отмечало, что задержанный не был связан с делами по терроризму или экстремистской деятельности.

Как стало известно позднее, мужчина был вооружен кухонным ножом или его самодельным аналогом.