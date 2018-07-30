Жестоко избитый в Армении мужчина находился в розыске в России

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он находится в розыске в России за нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает Sputnik Армения.

Пострадавший — житель села Геханист Араратской области Самвел К. — 28 июля был госпитализирован в Севанский медцентр.

У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясения мозга, резаную рану левого надбровья, ушиб мозга, эпилепсию. Пациент был не в состоянии объяснить, что с ним случилось.

Тем не менее, полиция выяснила, что мужчина попал в больницу в результате ссоры, которая в тот же день произошла в одной из зон отдыха на Севане. Также было установлено, что с 25 мая текущего года он разыскивается МВД Московской области по статье 111 УК России (нанесение тяжких телесных повреждений).

Полицейские под конвоем перевели бессознательного Самвела К. в один из ереванских медцентров, где ему оказывают помощь.

Одновременно удалось установить личность избившего Самвела К. — им оказался Вазген Л., другой сельчанин из Араратской области Армении. Мужчина признался в содеянном.

Эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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