В Азербайджане изъяли оружие у участников беспорядков в Гяндже

БАКУ, 30 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов сообщил, что у участников беспорядков в Гяндже, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города и во время стычек были убиты два офицера полиции, было изъято оружие.
"У участников гянджинских событий, ликвидированных за оказание сотрудникам правоохранительных органов вооруженного сопротивления во время проведенной операции, было изъято много оружия", — заявил Гаралов в понедельник на оперативном совещании.
Он отметил, что у ликвидированных лиц, а также в местах проживания арестованных были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств автоматы разных марок, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты и холодное оружие.
Ранее было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.