В Азербайджане изъяли оружие у участников беспорядков в Гяндже

БАКУ, 30 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов сообщил, что у участников беспорядков в Гяндже, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города и во время стычек были убиты два офицера полиции, было изъято оружие.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате вооруженного нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

"У участников гянджинских событий, ликвидированных за оказание сотрудникам правоохранительных органов вооруженного сопротивления во время проведенной операции, было изъято много оружия", — заявил Гаралов в понедельник на оперативном совещании.

Он отметил, что у ликвидированных лиц, а также в местах проживания арестованных были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств автоматы разных марок, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты и холодное оружие.

Ранее было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.