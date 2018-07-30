Погибший в горах Киргизии турист является гражданином Казахстана

АЛМА-АТА, 30 июл – РИА Новости. Погибший в результате камнепада в горах Киргизии турист является гражданином Казахстана, еще один казахстанец находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Ранее МИД Казахстана сообщил о группе туристов, в составе которой были российские и казахские граждане, попавшей в понедельник под камнепад в горах Киргизии. МЧС Киргизии подтвердило, что группа туристов в составе семи человек попала под камнепад на леднике Скрябина. Киргизская сторона запросила у Казахстана вертолет для эвакуации пострадавших.

"Погибший является гражданином Казахстана, еще один казахстанец находится в тяжелом состоянии. Практически все члены группы пострадали", — сообщил Смадияров.

По словам собеседника агентства, казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не сможет приземлиться на месте происшествия. "Возможно, эвакуация начнется завтра утром, когда рассеется облачность", — отметил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.