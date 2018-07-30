В Гяндже ликвидировали четверых подозреваемых в участии в беспорядках

БАКУ, 30 июл — РИА Новости. Ликвидированы четверо подозреваемых в участии в беспорядках в расположенном на западе Азербайджана городе Гянджа, где были убиты два офицера полиции, а также совершено вооруженное нападение на главу города Эльмара Велиева, заявил генеральный прокурор Закир Гаралов.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате вооруженного нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

"В рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на главу исполнительной власти и нарушением общественного порядка, арестован 61 человек, еще 13 объявлены в розыск. Кроме того, еще четыре человека уничтожены органами правопорядка в результате оказания вооруженного сопротивления", — сказал Гаралов на совещании ведомства в понедельник.

По его словам, покушение на Велиева, а также последовавшие за этим беспорядки в городе были заранее спланированы, их целью было создать хаос в стране.

Ранее было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.