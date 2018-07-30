США никому не позволят доминировать в АТР, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что США не намерены доминировать в АТР и будут противостоять попыткам других стран к этому.

"Мы никогда не будем пытаться доминировать в регионе и мы будем противостоять любой стране, которая пытается добиться этого", — сказал госсекретарь США, выступая на бизнес-форуме США-АТР в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что США хотят, чтобы страны региона были независимы. "Мы готовы помочь партнерам в обеспечении безопасности и помочь им в развитии их экономик и общества так, чтобы это не ущемляло достоинство их жителей, мы поможем им не допустить вмешательства и превосходства над ними сильных стран", — добавил Помпео.

Он пообещал бизнес-сообществу содействия со стороны администрации США.