США осудили насилие и нарушение прав человека в Никарагуа

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. США решительно осуждают насилие и нарушение прав человека в Никарагуа, власти страны несут за это ответственность, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"США решительно осуждают происходящее в Никарагуа насилие и нарушение прав человека, совершенные режимом (президента Никарагуа Даниэля) Ортега. После многих лет мошеннических выборов и манипуляций режимом никарагуанским законодательством, а также подавления гражданского общества, оппозиционных партий и независимых СМИ, никарагуанцы вышли на улицы, чтобы призвать к демократическим реформам", — говорится в распространенном заявлении.

Сандерс отметила, что президент и вице-президент Никарагуа "несут ответственность" за происходящее в стране насилие.

Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны. Сообщается, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек.

США призывают власти Никарагуа немедленно покончить с насилием и провести досрочные выборы в стране. Ортега неоднократно заявлял, что не пойдет на досрочные выборы на фоне проходящих в стране массовых протестов.