Помпео посетит Малайзию, Сингапур и Индонезию на этой неделе

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посетит на этой неделе Малайзию, Сингапур и Индонезию.

Помпео отметил, что США готовы "углублять коммерческие, межправительственные" связи с Малайзией. "Я поеду туда на этой неделе", — сказал госсекретарь, выступая на Индо-тихоокеанском бизнес-форуме в Вашингтоне.

Он уточнил, что его поездка начнется в среду и он также на этой неделе посетит Сингапур и Индонезию.