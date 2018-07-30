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МИД России осудил релиз канцелярии Мэй по Катару

(обновлено: 17:06 30.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лондон в очередной раз нагнетает антироссийскую кампанию с целью навязать России чувство вины за то, чего она не совершала, при этом Лондон начал выдавать желаемое за действительное, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с сообщением для прессы, опубликованным канцелярией британского премьера Терезы Мэй.

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дипломаты призвали Лондон прекратить антироссийскую кампанию
Ранее канцелярия Мэй по итогам переговоров Терезы Мэй с Эмиром Катара Тамимом Аль Тани, состоявшихся в Лондоне 24 июля, опубликовала сообщение для прессы, содержавшее жесткие формулировки в отношении России и ее внешней политики. В релизе утверждалось, что лидеры двух государств якобы сошлись во мнении по поводу необходимости выстраивать отношения с Россией "с позиции силы и единства, вместе противостоять злонамеренным действиям, отстаивать универсальные нормы и принципы".

"Внимательно ознакомились с этим заявлением Даунинг-стрит и были немало удивлены, поскольку в соответствующем пресс-релизе, который был распространен катарской стороной, ни слова не говорится о России, и уж тем более не содержатся критические выпады в адрес нашей страны. То, что в Дохе якобы солидаризировались с хорошо известными всем русофобскими подходами Терезы Мэй, категорически отвергают в беседах с дипломатами посольства России в Катаре и наши катарские партнеры", — говорится в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в Солсбери (графство Уилтшир) у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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"Иначе все посыпалось бы". Политолог об обвинениях Лондона в адрес РФ
Она отметила, что "Лондон в очередной раз нагнетает антироссийскую кампанию с целью навязать нашей стране чувство вины за те прегрешения, которые Россия не совершала".

"Ввиду того, что пропагандистские действия британских властей не оказали должного влияния на других членов мирового сообщества, в Великобритании, судя по всему, решили выдать желаемое за действительное, записав в ряды своих сторонников тех, кто не разделяет их антироссийских взглядов. В результате – соответствующие заявления Лондона становятся еще менее убедительными и правдоподобными, а доверие к ним со стороны зарубежных партнеров Великобритании постепенно идет на убыль", — добавила Захарова.

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