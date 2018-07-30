ПАРИЖ, 30 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции следит за ситуацией с французскими туристами, заблокированными на вулкане в Индонезии после землетрясения, сообщил в понедельник представитель ведомства.

"Наше посольство и кризисный центр министерства мобилизованы и находятся в плотном контакте с индонезийскими властями. В настоящее время власти Индонезии продолжают операцию по эвакуации всех туристов, заблокированных на вулкане Ринджани на острове Ломбок", — говорится в сообщении министерства.

Около 800 человек оказались заблокированными на горе после землетрясения. Среди них немало иностранцев, в том числе — граждан Франции.

Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинда заявил, что все туристы находятся в безопасности и, как ожидается, в скором времени будут эвакуированы. Местные власти проводят спасательную операцию в районе Ринджани.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков. По последним данным, в результате землетрясения погибли 16 человек, более 100 пострадали.