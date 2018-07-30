Ливия обвинила катарских офицеров в обучении боевиков снайперскому делу

КАИР, 30 июл — РИА Новости. Офицеры из Катара обучали снайперскому делу боевиков террористической группировки "Аль-Каида"* в Ливии, утверждает официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

Бригадный генерал аль-Мисмари на проведенном в Каире брифинге для экспертов и журналистов продемонстрировал кадры, на которых, по его словам, военнослужащие из Катара тренируют экстремистов в Ливии. Как отметил военный, эти кадры для широкой публики демонстрируются впервые.

"Это катарские офицеры обучают террористов "Аль-Каиды"* снайперскому делу. Этот человек (на кадрах) – основатель ИГ* в городе Сирт", — прокомментировал демонстрируемые видеокадры аль-Мисмари.

По словам спикера ЛНА, Доха также стоит за недавним нападением вооруженных групп на нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидр на Средиземном море.

В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

*Запрещённая в России террористическая организация