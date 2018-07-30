В Мадриде бастующие против Uber таксисты перекрыли одну из центральных улиц

МАДРИД, 30 июл — РИА Новости, Елена Шестернина. Таксисты Мадрида, объявившие вслед за своими коллегами из Барселоны бессрочную забастовку, перекрыли одну из центральных улиц города Пасео де ла Кастельяна.

На этой улице находится министерство развития, где в настоящее время проходят переговоры между представителями протестующих и госсекретарём по транспорту Педро Саурой. Цель таксистов – добиться урегулирования ситуации с выдачей разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются сервисы автомобильных перевозок пассажиров Uber и Cabify.

"На эту встречу приехали представители таксистов из различных автономных областей. Здесь есть несколько такси, приехавших из Барселоны, а мы из Мадрида отправили туда около 400 машин", — рассказал РИА Новости один из участников митинга Давид.

Лидер забастовочного движения представитель организации Élite Taxi Альберто "Тито" Альварес также приехал из Барселоны в Мадрид, чтобы встретиться с представителями властей. Именно по его призыву уже несколько дней заблокирована одна из центральных барселонских улиц – Гран-Вия. Он угрожает, что таксисты заблокируют подъезды к портам, аэропортам и вокзалам по всей стране и даже границу с Францией, если их требования не будут выполнены.

"Конечно, мы до этого не хотим дойти. Но мы хотим, наконец, получить ответ", — уверяет Давид.

"Мы — мирные жители. Я сюда пришел с моим сыном и моим племянником", — говорит его приятель Хуан Хосе, показывая на двух подростков, которые стоят радом.

Проблема не решается уже многие годы – несмотря на существующее правило – на 30 лицензий такси должно приходиться лишь одно разрешение VTC эти квоты повсеместно не соблюдаются. "Мы уже девять лет ждем от политиков решения, и с каждым годом зарабатываем все меньше. Цены на бензин растут, у нас отбирают работу, так не может продолжаться. У нас есть семьи, которые надо содержать", — сетует Давид.

Лицензия такси в Мадриде обходится в 140 тысяч евро, а разрешение VTC в 35 евро.

Еще один участник акции Альберто настаивает: таксисты лишь требуют соблюдения закона. "Есть решение Верховного суда: должна соблюдаться пропорция 1/30, должны соблюдаться условия работы, чтобы не было незаконного найма на работу, зафиксированные в соглашении правила", — говорит он.

Таксисты недовольны, что водители Uber Cabify работают не только через приложения, но сажают случайных пассажиров на улицах. "Они останавливаются, если видят голосующего на дороге человека, на что они не имеют права, в отличие от таксистов. К тому же берут наличные – несмотря на то, что также не имеют права. Все должно быть через приложения", — рассказывает Альберто.

Таксисты обвиняют водителей Uber и Cabify в том, что "они разрушают конкуренцию – выдавливают официальные такси и ставят те цены, которые хотят". Они уверены, что рано или поздно "это окажет влияние на весь транспорт и всех жителей".

© РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города © РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города

"Пока мы едины, мы непобедимы!", — скандируют таксисты, расположившись на Кастельяне. Они оставили свободной лишь одну полосу для движения. За акцией наблюдают случайные прохожие, фотографируя происходящее на телефоны и делая селфи. Группа подростков распевает песни, скандируя вслед за таксистами лозунги.

Впрочем, далеко не всегда протесты таксистов действительно носят мирный характер – в Барселоне за последние дни произошло несколько нападений на автомобили Uber, причем в ряде случаев в них находились туристы. Объединения предпринимателей Unauto, которое занимается обеспечением выдачи разрешений VTC, объявило о временном прекращении работы Uber и y Cabify. Впрочем, это не мешает многим водителям продолжать выходить на работу. Во вторник руководство Unauto изложит свои аргументы министерству развития. На 1 августа назначена Национальная конференция транспорта, в которой примут участие министр развития Хосе Луис Абалос и представители отрасли различных автономных сообществ.

Забастовка, распространившаяся на всю страну, началась с Барселоны. В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в этом городе после почти четырехлетнего перерыва. Компания заявила, что будет предоставлять свои услуги через службу UberX — водители должны иметь разрешение VTC — автомобиля, который можно взять напрокат, с водителем. При этом водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Данный тип лицензии обходится гораздо дешевле, чем официальная лицензия такси.

© РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города © РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города

Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Кроме того, помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.

После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.

Вечером пятницы мадридские таксисты объявили, что поддерживают бессрочную забастовку барселонских коллег. В настоящее время таксисты бастуют по всей стране. В списке — Малага, Валенсия, Аликанте, Сарагоса, Ла Риоха, Севилья, Бильбао, Сантандер, Пальма. Здесь о бессрочной забастовке пока не объявлено, однако многие таксисты не работают.