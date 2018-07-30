В курортном районе Одессы произошла стрельба

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Стрельба произошла в Одессе, на месте работают правоохранители, сообщили в понедельник агентству "УНН" в областном управлении Национальной полиции.

"Инцидент произошел на 10-й станции Большого фонтана (курортный район города — ред.). Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося", — сообщили агентству в патрульной полиции.

Как сообщается на сайте полиции, произошел конфликт между собственником квартиры и квартиросъемщиками. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой один из участников пострадал, ему оказана медицинская помощь.

"Один из участников конфликта выстрелил в воздух из травматического оружия. Вследствие выстрела никто не пострадал", — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.