В Молдавии по подозрению в коррупции задержали семь медицинских работников

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Семь человек задержаны по подозрению в коррупции в ходе многочисленных обысков, которые проходят в Республиканском центре медицинской диагностики Молдавии, сообщила в понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят в понедельник обыски в Республиканском центре медицинской диагностики Молдавии и нескольких частных клиниках.

"Семь человек были задержаны сотрудниками НАЦ и прокурорами в рамках операции по документированию случаев коррупции, совершенных группой врачей, медицинских ассистентов и представителей частных клиник. Они создали преступную схему по вымоганию денег у застрахованных пациентов, которым требовалась компьютерная томография", — сообщили в антикоррупционном центре.

По данным следствия, глава отделения радиологии и компьютерной томографии Республиканского диагностического медицинского центра вступил в сговор с медиками из государственных и частных клиник, чтобы они назначали пациентам платные обследования. Врачи отправляли пациентов на томографию в обход существующей очереди. Деньги за обследования поступали к начальнику отделения республиканского центра, врачи получали отчисления за каждого пациента, отправленного на диагностику с помощью томографии.

Следователи выявили около сотни подобных эпизодов и определили причастность 13 врачей и других сотрудников Республиканского диагностического центра, Института фтизиопульмонологии, Кардиологического диспансера и нескольких частных клиник.

"Задержанных подозревают в пассивной коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Спецоперация продолжается", — отмечает пресс-служба НАЦ.