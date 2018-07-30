В Молдавии по подозрению в коррупции задержали семь медицинских работников

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Семь человек задержаны по подозрению в коррупции в ходе многочисленных обысков, которые проходят в Республиканском центре медицинской диагностики Молдавии, сообщила в понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
"Семь человек были задержаны сотрудниками НАЦ и прокурорами в рамках операции по документированию случаев коррупции, совершенных группой врачей, медицинских ассистентов и представителей частных клиник. Они создали преступную схему по вымоганию денег у застрахованных пациентов, которым требовалась компьютерная томография", — сообщили в антикоррупционном центре.
Следователи выявили около сотни подобных эпизодов и определили причастность 13 врачей и других сотрудников Республиканского диагностического центра, Института фтизиопульмонологии, Кардиологического диспансера и нескольких частных клиник.
"Задержанных подозревают в пассивной коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Спецоперация продолжается", — отмечает пресс-служба НАЦ.