Китай надеется, что все стороны продолжат выполнять работу по делу MH370

ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Китай надеется, что все соответствующие стороны продолжат поддерживать тесную координацию и надлежащим образом выполнять необходимую работу по расследованию обстоятельств исчезновения самолета Малайзийских авиалиний, пропавшего в 2014 году над Индийским океаном во время выполнения рейса МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее в понедельник малайзийская государственная комиссия по расследованию исчезновения рейса МН370 в официальном докладе сообщила, что определить причины исчезновения авиалайнера пока не удалось. Также неизвестным остается местонахождение основной части обломков лайнера.

"Китай всегда уделял повышенное внимание всем предпринимаемым действиям, связанным с инцидентом самолета Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс МН370, Пекин надеется, что соответствующие стороны смогут и дальше поддерживать тесную связь и координацию, а также надлежащим образом выполнять дальнейшую работу" — заявил Гэн Шуан.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.