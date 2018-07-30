МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса.

"Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела", — сказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина"

Рабинович, в частности, процитировал утверждения про "достижения Украины в космосе" и "пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир", а также про то, что "немцы являются славянизированными германцами".

При этом парламентарий поддержал одно из громких заявлений из учебника, в котором говорится о том, что "украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины".

Депутат также предложил написать в учебниках новую альтернативную теорию.

Дети захотят знать правду

"Знаете, тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", — сыронизировал он.

Как отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сегодня на Украине у власти много тех, кто хочет переписать историю страны, но делает это "глупо, топорно, бессмысленно и хамовато"

"Не только учебники, но и фильмы, музыка пытаются навязать какую-то псевдоисторию. Но это только показывает несостоятельность и абсурдность идеи ультранационализма. Зачастую, смотря в такие учебники, дети всё равно хотят узнать правду", — заявил эксперт в беседе с RT.

Охрименко также отметил, что простые украинцы не обращают внимания на вещи, описанные в подобных учебниках.

"Переписывание истории"

На Украине не раз делали неоднозначные заявления об истории. Так, например, в начале июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а незадолго до этого назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

В субботу Порошенко назвал Крещение Руси европейским выбором князя Владимира, пишет "Укринформ".

"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", — заявил Порошенко, выступая по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве.

В Совфеде скептически отнеслись к его словам, обвинив Порошенко в переписывании истории. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Крещение Руси в те времена не могло стать "европейским выбором".

"Тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно", — написал Пушков в твиттере.