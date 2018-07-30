РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Депутат Рады пришел в ужас от украинского учебника географии

(обновлено: 12:39 30.07.2018)
0275155
© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве. Архивное фотоУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса.

Репродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России.
© РИА Новости / Михаил Успенский
Перейти в фотобанк
Мнение: "вычеркивание" Хмельницкого из истории Украины – это преступление
"Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела", — сказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович, в частности, процитировал утверждения про "достижения Украины в космосе" и "пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир", а также про то, что "немцы являются славянизированными германцами".

При этом парламентарий поддержал одно из громких заявлений из учебника, в котором говорится о том, что "украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины".

Депутат также предложил написать в учебниках новую альтернативную теорию.

Участница марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. 10 июля 2016 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Приступ исторической ненависти". Эксперт о польско-украинских отношениях
"Знаете, тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", — сыронизировал он.

Дети захотят знать правду

Как отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сегодня на Украине у власти много тех, кто хочет переписать историю страны, но делает это "глупо, топорно, бессмысленно и хамовато"

"Не только учебники, но и фильмы, музыка пытаются навязать какую-то псевдоисторию. Но это только показывает несостоятельность и абсурдность идеи ультранационализма. Зачастую, смотря в такие учебники, дети всё равно хотят узнать правду", — заявил эксперт в беседе с RT.

Охрименко также отметил, что простые украинцы не обращают внимания на вещи, описанные в подобных учебниках.

"Переписывание истории"

Мероприятия в честь Дня победы в Харькове
© РИА Новости / Игорь Чекачков
Перейти в фотобанк
Лоботомия вместо правды: украинский Институт нацпамяти препарирует историю
На Украине не раз делали неоднозначные заявления об истории. Так, например, в начале июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а незадолго до этого назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

В субботу Порошенко назвал Крещение Руси европейским выбором князя Владимира, пишет "Укринформ".

"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", — заявил Порошенко, выступая по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве.

В Совфеде скептически отнеслись к его словам, обвинив Порошенко в переписывании истории. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Крещение Руси в те времена не могло стать "европейским выбором".

"Тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно", — написал Пушков в твиттере.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена