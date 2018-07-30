Евросоюз снял санкции с четырех иракских компаний

БРЮССЕЛЬ, 30 июл — РИА Новости. ЕС снял санкционные ограничения с четырех иракских компаний, работающих в сфере производства пищевых продуктов и табака, свидетельствует опубликованное в базе нормативных документов решение.
Из списка исключены табачная компания Iraqi tobacco state establishment, компания по производству сахара Mosul sugar state company, государственное предприятие по производству молочной продукции и государственное предприятие по производству растительных масел.
Постановление Совета ЕС о ряде ограничений на экономические и финансовые отношения с Ираком было принято в 2003 году.