Евросоюз снял санкции с четырех иракских компаний

БРЮССЕЛЬ, 30 июл — РИА Новости. ЕС снял санкционные ограничения с четырех иракских компаний, работающих в сфере производства пищевых продуктов и табака, свидетельствует опубликованное в базе нормативных документов решение.

"Еврокомиссия…, принимая во внимание, что 23 июля комитет по санкциям СБ ООН постановил исключить четыре позиции из списка лиц или организаций, в отношении которых должно применяться замораживание средств и экономических ресурсов, вносит поправки в приложение к постановлению", — говорится в документе.

Из списка исключены табачная компания Iraqi tobacco state establishment, компания по производству сахара Mosul sugar state company, государственное предприятие по производству молочной продукции и государственное предприятие по производству растительных масел.

Постановление Совета ЕС о ряде ограничений на экономические и финансовые отношения с Ираком было принято в 2003 году.