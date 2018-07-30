Ассоциация юристов России пригласила сооснователя Facebook на ПМЭФ-2019

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев пригласил сооснователя Facebook Эдуардо Саверина принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЮР.

Там отметили, что встреча состоялась на конференции АСЕАН в Сингапуре, Груздев пригласил Саверина стать одним из ключевых спикеров сессии АЮР на ПМЭФ-2019.

"Эдуардо стоял у истоков создания крупнейшей социальной сети Facebook. На будущем ПМЭФ мы хотим обсудить проблемы и пути цифрового регулирования правовых вопросов. Безусловно, Эдуардо есть чем поделиться с юридическим сообществом России", — рассказал Груздев РИА Новости.

АЮР ежегодно проводит сессии на Петербургском экономическом форуме, приглашая ведущих профессионалов в области юриспруденции, представителей власти и бизнеса.

В АЮР напомнили, что Саверин — один из основателей Facebook, владеет 2% акций социальной сети (их стоимость — более 12 миллиардов долларов). Именно его взнос на оплату серверов для размещения сайта в размере 15 тысяч долларов положил начало созданию соцсети. Впоследствии доля Саверина в компании была размыта.