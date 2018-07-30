Из штата Ассам в Индии могут депортировать около четырех миллионов человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл — РИА Новости. Порядка четырех миллионов жителей индийского штата Ассам рискуют быть депортированными, если не представят властям документы, подтверждающие их право на пребывание в стране, сообщает телеканал NDTV.
Местные власти призвали жителей Ассама не поддаваться панике и заверили, что списки носят лишь предварительный характер, а значит, никто из не попавших в них жителей штата не может на данном этапе быть арестован или депортирован.
"Некоторые люди намеренно пытаются нагнетать атмосферу страха… Однако этот список — предварительный, а не окончательный", — прокомментировал происходящее министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх.