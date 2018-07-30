Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (271)

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) составило один раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов. "Общее число примененных ВСУ боеприпасов – две единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.