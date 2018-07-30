Три грузовых борта летят во Владивосток из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Три грузовых рейса в дополнение к двум регулярным пассажирским прибывают в понедельник из Пхеньяна во Владивосток, сообщается на сайте аэропорта и подтвердили РИА Новости в пресс-службе гавани. В северокорейском консульстве во Владивостоке о назначении дополнительных бортов не знают.

Каждый понедельник и каждую пятницу из Пхеньяна во Владивосток выполняются по два пассажирских рейса.

На сайте международного аэропорта "Владивосток" сообщается, что 30 июля прибывает пять рейсов из Пхеньяна.

Первый самолет прилетел в 9.00 (2.00 мск), второй в 11.00 (04.00 мск, пассажирский), прилет третьего ожидается в 12.30 (05.30 мск), двух следующих — в 16.30 (09.30 мск) и 16.40 (9.40 мск, пассажирский).

"Сегодня выполняются два пассажирских рейса и еще несколько грузовых из Пхеньяна также авиакомпании Air Koryo (северокорейский государственный перевозчик)", — рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Представитель генконсульства КНДР во Владивостоке сообщил РИА Новости, что пока информацией о назначении дополнительных рейсов не обладает, данные уточняются.

В начале июля делегация торговой палаты КНДР встретилась с бизнесменами из Владивостока. Делегация Северной Кореи предлагала к экспорту женьшеневую медицинскую продукцию, чай и косметику.

Во Владивостоке 11-13 сентября пройдет четвертый Восточный экономический форум, участие в котором подтвердил министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, заявил журналистам посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.