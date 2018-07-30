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В мире

Поляки снова глумятся над нашими трагедиями. На очереди "Курск"

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© AP Photo / PoolБашня АПЛ Курск после поднятия и транспортировки в порту РосляковоБашня АПЛ Курск после поднятия и транспортировки в порту Росляково
© AP Photo / Pool

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Польская студия Jujubee разработала игру под названием Kursk. Продажи стартуют 11 октября. Производители обещают увлекательный геймплей, множество сюжетных развилок и, самое главное, — взгляд на обстоятельства гибели подводной лодки "под новым углом". Что "нового" поляки разглядели в трагедии 2000 года, унесшей жизни 118 моряков, и как на это реагируют в России — в материале РИА Новости.

На дне Баренцева моря

Иллюминатор двери, ведущей на капитанский мостик, рассыпается осколками, за ним — лицо матроса, искаженное страшной гримасой. Пока длится стоп-кадр, камера медленно огибает его голову с правой стороны и крупным планом показывает затылок, из которого торчит осколок горящей трубы. Из раны хлещет алая кровь.

Камера разворачивается в проход. Там происходит взрыв: пламя окутывает второго моряка, взрывная волна отбрасывает его к лестнице и он разбивает голову.

Следующий кадр: лодка снаружи. В корпусе огромная пробоина, сквозь мутную воду Баренцева моря проступает рубка с российским гербом. Стоп-кадр заканчивается, из пробоины вырывается облако воздушных пузырьков, словно души погибших моряков.

Так в представлении разработчиков из Jujubee выглядят декорации для "увлекательного геймплея, сюжетных развилок и взгляда под новым углом". Сами они определяют жанр игры как "приключения" и "выживание". Игроку предлагается каким-то образом спастись с тонущей подводной лодки.

"Мы слышали, что реакция весьма противоречивая"

В 2016 году директор студии-разработчика Михал Стемпен признался в интервью, что в компании слышали о неоднозначной реакции в России на анонс игры. "Первый трейлер приняли тепло, а потом узнали, что это делают поляки. Печально, что выход нашей игры совпал с конфликтом между Россией и Западом", — сетует он.

Стемпен сослался на аналог — This War of Mine. Симулятор выживания 2014 года, разработчик — 11 bit studios, тоже польская компания. Сюжет основан на осаде Сараево 1992-1996 годов, во время гражданской войны в бывшей Югославии. Никакой негативной реакции не последовало.

Но дело в том, что в This War of Mine, по большому счету, нет сюжета. Игра заточена на то, чтобы показать все ужасы войны, где приходится выбирать: использовать последнюю деревяшку, чтобы заколотить окно и спастись от бандитов, или развести костер и пожарить крысу. Или научиться гнать самогон из сахара, чтобы выгодно обменять его на тушенку и медикаменты. Все устроено так, что даже если у игрока и были какие-то романтические представления о войне, через полчаса игры от них не останется и следа.

© AP Photo / Peter NorthallЖенщина-солдат ООН несет двухлетнюю девочку, которую эвакуировали из города Горажде в Сараево, 25 апреля 1994 года
© AP Photo / Peter Northall
Женщина-солдат ООН несет двухлетнюю девочку, которую эвакуировали из города Горажде в Сараево, 25 апреля 1994 года

Человек-паук

Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша. Архивное фото
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
Россия учтет в своей политике планы Польши разместить дивизию США
Авторы Kursk, напротив, прорабатывают сюжет. Некий шпион проникает на подводную лодку, чтобы украсть чертежи скоростной подводной ракеты "Шквал", которую действительно разработали в Советском Союзе и приняли на вооружение в конце 1970-х.

В том же интервью, когда журналистка назвала персонажа разведчиком НАТО, Стемпен поспешил поправить ее: "Нет-нет, не НАТО. Просто шпион. Чьей страны — мы не говорим. Конечно, можно предположить, что он прибыл из какой-то западной страны, но в игре это не сообщается".

И даже если кто-то не увидит в этом "предположении" прямого намека, достаточно воспользоваться основным информационным инструментом XXI века и загуглить два слова: "шквал" и "шпион".

© AFP 2018 / Alexander Zemlianichenko/ PoolЭдмонд Поуп
© AFP 2018 / Alexander Zemlianichenko/ Pool
Эдмонд Поуп

На первой же странице поисковика окажется история американского разведчика Эдмонда Поупа, числившегося в оперативных сводках российских спецслужб под кодовым именем Паук. С 1969 года Поуп служил в Военно-морских силах США, а выйдя в отставку в звании капитана, стал советником по разведке в научно-исследовательском управлении ВМС.

На этом сходства с "просто шпионом" не заканчиваются. Впервые он посетил в Москву в 1994 году и сразу попал в поле зрения российских военно-морских контрразведчиков. Спустя два года за ним установили постоянное наблюдение и выяснили: Поуп интересуется "Шквалами" — российскими ракетами подводного базирования, от которых невозможно уклониться.

Корабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Оружие ВМФ России: "Шквал", обгоняющий время
Паука арестовали. К счастью для него, через полгода, сразу после вступления в силу приговора Мосгорсуда, Владимир Путин подписал указ о помиловании, и на следующее утро американский шпион отправился в США, вместо того чтобы на 20 лет обосноваться в российской колонии строгого режима.

В общем, вполне вероятно, что об одной из многочисленных концовок игры, обещанных разработчиками, Стемпен скажет: "Нет-нет, не президент России. Просто президент. Какой страны — мы не говорим. Конечно, можно предположить, что шпиона помиловал президент какой-то евразийской страны, но в сюжете это не сообщается".

Реакция в России

В комментарии РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что выход такой видеоигры — часть информационной войны. И напомнил, что игры с памятью никогда до добра не доводят.

Подавляющее большинство пользователей Рунета отреагировали на трейлер игры так же, предложив авторам поставить себя на место родственников моряков, погибших вместе с подлодкой. Вот один из комментариев на YouTube.

"Так и вижу: будет отрок сидеть перед монитором и смотреть, как заживо сгорает или тонет персонаж, прототипом которого послужил его отец. Я понимаю, когда в играх обобщенно представлены глобальные трагические события, как, например, война в далеком Ираке или Афганистане. То есть смерти там обезличены и за персонажами никто не стоит. Но тут конкретные 118 настоящих человек, которых еще помнят".

"Делать на этом шоу — преступление, — говорит Михаил Мягков. — Я убежден, что название "Курск" выбрали специально, чтобы побольнее нас уколоть. Разве можно себе представить, чтобы в России вышла видеоигра по мотивам восстания в Варшаве 1944 года? Или игра, напоминающая о крушении башен-небоскребов в США 2001 года? Такие фантазии для нас — за гранью морали. Я категорически против распространения подобного рода контента в нашей стране. И для других стран мы должны сделать предупреждение через МИД, что эта видеоигра оскорбляет граждан России".

© AFP 2018 / Reuters pool/Sergei KarpukhinРодственники членов экипажа подводной лодки "Курск" на базе в Видяево
© AFP 2018 / Reuters pool/Sergei Karpukhin
Родственники членов экипажа подводной лодки "Курск" на базе в Видяево
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