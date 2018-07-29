Умерла одна из руководительниц "Союза советских граждан в Бельгии"

БРЮССЕЛЬ, 29 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель отделения в городе Гент старейшей организации соотечественников "Союз советских граждан в Бельгии" Мария Дмитриевна Костылева-Дойгеларе скончалась в воскресенье на 91-м году, сообщила РИА Новости ее дочь Моник Дойгеларе-Мулен.

Более 70 лет назад, тогда 15-летняя уроженка украинского города Николаев была насильно угнана гитлеровцами в рабство. "Меня схватили в ходе облавы, в тот момент, когда я шла на базар, потом бросили в вагон для скота и угнали в Германию", — ранее рассказывала Мария Дмитриевна пережитое корреспонденту агентства.

К русским, угнанным на работы во вражескую Германию, тогда не иначе как с издевательствами и побоями не относились. И девочку Машу неоднократно подвергали жестокому наказанию за непокорность. В немецких трудовых лагерях, в которых Мария Костылева провела три года, находились бельгийские парни. Они были единственными, кто относился к советским девчонкам по-человечески, и с одним из которых Маша стала общаться.

Освобожденная из плена она не думала остаться за границей, но, будучи влюблена, поехала за своим избранником и мужем в Бельгию.

"Но мы с Машей вынесли, что Родину надо любить, как свою мать, и пронесли это через всю нашу жизнь. Нам дали бельгийское подданство, но в душе мы навсегда остались советскими, русскими", — вспоминает подруга Марии Костылевой, председатель "Союза советских граждан в Бельгии" Вера Кушнарева.

Любовь к Родине подруги сохранили навсегда. Неслучайно дочь Марии Дмитриевны — Моник Дойгеларе-Мулен — более 35 лет проработала в представительстве АПН в Брюсселе.

Целью "Союза советских граждан в Бельгии", согласно уставу организации, является "объединение всех граждан СССР, проживающих в Бельгии, для развития культурных связей с Родиной и для воспитания и поддержания в них лучших качеств советских людей и, прежде всего, советского патриотизма".

Даже в разгар холодной войны члены организации отмечали советские праздники и участвовали в акциях в поддержку СССР.

И это не просто слова: денежные взносы на памятник Победы на Поклонной горе в Москве и в советский Фонд мира; помощь жертвам землетрясения в Армении и аварии на Чернобыльской АЭС; уход за могилами советских солдат в Бельгии и установка памятника безымянному советскому воину в Генте, а также участие в антивоенных манифестациях, в том числе против установки американских ракет в Бельгии.