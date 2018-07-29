В Киеве полицейский распылил газ в лицо сотрудника Ассошиэйтед Пресс

Киевская полиция распыляет слезоточивый газ во время протестов против застройки в одном из спальных районов Киева. 28 июля 2018

Киевская полиция распыляет слезоточивый газ во время протестов против застройки в одном из спальных районов Киева. 28 июля 2018

КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Полицейский распылил слезоточивый газ в лицо фотокорреспондента международного агентства Ассошиэйтед Пресс Ефрема Лукацкого во время столкновений в Киеве, сообщил сам журналист в Facebook.

"Когда снимаешь, очень трудно успеть среагировать на храбреца, брызгающего тебе в глаза газом. После чего реально слепнешь, что для фотографа совсем плохо. Храбрец в очках", — написал в воскресенье Лукацкий, опубликовав фотографию полицейского.

В свою очередь Национальный союз журналистов Украины осудил факт применения силы сотрудником полиции в отношении журналиста, потребовал проведения немедленного служебного расследования, сообщается на сайте союза. "В Национальном союзе журналистов Украины осуждают факт применения силы сотрудником полиции к журналисту и требуют проведения немедленного служебного расследования", — говорится в сообщении.

По данным союза журналистов, инцидент произошел в субботу во время столкновений с полицией при участии "Национальных дружин" из-за застройки в одном из спальных районов Киева.

Сообщается, что сотрудник полиции, несмотря на то, что журналист предупредил, что является представителем СМИ, сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента. На месте журналисту промыли глаза, а также его осмотрел врач "скорой", который оказывал помощь всем пострадавшим. Вместе с тем сообщается, что он не подавал заявление в полицию.

В союзе также сообщают, что в первом полугодии текущего года зафиксировано 45 проявлений физической агрессии в отношении журналистов на Украине, из них семь инцидентов, когда в нападениях на работников СМИ обвиняют полицейских или сотрудников других силовых ведомств.