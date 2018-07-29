Лидеры Чехии и Словакии посетят памятные места первого главы Чехословакии

ПРАГА, 29 июл – РИА Новости. Главы Чехии и Словакии Милош Земан и Андрей Киска в полдень (13.00 мск) субботы отправились на историческом поезде в символическую поездку по местам памяти Томаша Гаррига Масарика, первого президента Чехословакии, 100-летие независимости которой будет отмечаться в октябре 2018 года.

"Эта поездка имеет символический характер. На родине Масарика, в чешском городе Годонине, оба президента возложили цветы к его памятнику. Затем на историческом поезде они отправились в словацкое село Топольчанки, в котором находилась летняя резиденция первого главы Чехословакии. Президенты проедут через города Голич, Куты, Братислава, Сладковичово, Шураны и Злате-Моравце. Сегодня исполняется ровно 95 лет с того дня, когда Масарик впервые проехал по этому маршруту", — говорится в сообщении пресс-службы главы Словакии.

Видный чешский философ и общественный деятель Масарик внес большой вклад в создание независимой Чехословакии, которая была образована 28 октября 1918 года после развала Австро-Венгерской империи. Спустя 17 дней после этого Масарик был избран первым президентом Чехословакии. Этот пост он занимал до 1935 года.

Земан и Киска отправились из Годонина в 4-часовой путь на поезде, состоящем из паровоза и вагон-салона, изготовленного в 1930 году на одном из заводов Праги. Масарик неоднократно использовал его в своих поездках по стране и за границу.

В Топольчанки президенты Чехии и Словакии прибудут в 15.55 (16.55 мск) и возложат цветы к памятнику Масарику в здешнем замке, служившем летней резиденцией первого главы Чехословакии. После свержения социалистического строя, при котором имя Масарика всячески замалчивалось, большинство помещений замка приведено в тот вид, который они имели при жизни этого государственного деятеля.

С начала 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными государствами.