Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (269)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – три раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 27 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.