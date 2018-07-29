Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня (СЦКК).
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – три раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 27 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.