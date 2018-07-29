ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Мария Табак. Комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании палаты общин британского парламента обвинил предпринимателя, одного из главных спонсоров кампании за Brexit Аррона Бэнкса в попытках скрыть "масштаб своих контактов с Россией".
"Господин Бэнкс, по всей видимости, хотел скрыть масштаб своих контактов с Россией, тогда как на заявления его официального представителя Энди Уигмора полагаться нельзя, в чем тот сам и признавался. Господин Уигмор признавался в том, что является лжецом, а потому любым его словам большого значения придавать нельзя", — отмечается в документе.
"Неясно, получил ли господин Бэнкс какую-либо прибыль от бизнес-сделок, устроенных российскими официальными лицами. Как мы понимаем, Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует этот вопрос. Мы считаем, что им необходимо представить всю информацию, способную помочь в расследовании", — отмечается в докладе комитета.