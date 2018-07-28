Молдавия не приняла участие в праздновании 26-летия миротворческой операции

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Молдавские военнослужащие-миротворцы, входящие в состав совместных миротворческих сил, не приняли участие проходящих в субботу в Приднестровье праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию ввода миротворческих сил РФ, передает корреспондент РИА Новости.
На состоявшемся в четверг заседании ОКК делегация Молдавии не отрицала, но и не подтвердила возможность участия в торжествах. В ОКК входят делегации России, Молдавии и Приднестровья. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.