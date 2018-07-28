Молдавия не приняла участие в праздновании 26-летия миротворческой операции

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Молдавские военнослужащие-миротворцы, входящие в состав совместных миротворческих сил, не приняли участие проходящих в субботу в Приднестровье праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию ввода миротворческих сил РФ, передает корреспондент РИА Новости.

На торжественное построение на плац в военном городке российских миротворцев в Бендерах прибыли только представители воинских контингентов РФ и Приднестровья. В торжествах не принимают участие военные наблюдатели Украины, члены делегации Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции) и представители миссии ОБСЕ в Молдавии.

На состоявшемся в четверг заседании ОКК делегация Молдавии не отрицала, но и не подтвердила возможность участия в торжествах. В ОКК входят делегации России, Молдавии и Приднестровья. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.

В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.